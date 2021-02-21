Российские власти информировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о заражении семь человек новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Об этом сообщило агентство «ТАСС» со ссылкой на представителя ВОЗ Тарика Яшаревич. «ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8», — заявил Яшаревич. Он подчеркнул, что это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение. При этом представитель ВОЗ отметил, что организация собирает информацию, чтобы оценить риски того, что произошло, для населения РФ и других стран. «Мы ведем обсуждение того, что произошло с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить влияние этого события на практику здравоохранения», — уточнил Яшаревич. Ранее в субботу стало известно, что в России впервые в мире обнаружили случай заражения человека птичьим гриппом нового типа. Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Также в частном домохозяйстве в пгт Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области обнаружен вирус птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8). К слову, в Нидерландах уничтожат более 120 000 кур-за птичьего гриппа.