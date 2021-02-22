Так называемые деньги из COVID-фонда потратили в рамках «Великого будівництва» на строительство не только автотрасс, но и на прокладку дорог к приемным отделениям больниц.

Такое заявление в рамках форума «Україна 30. Інфраструктура» сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Велике будівництво» – это не только дороги. Это то, что люди видят – в регионах это школы, стадионы. За 10 месяцев мы построили сотни школ, стадионов, садиков. «Велике будівництво» – это большая программа. Просто ограничить это инфраструктурным проектом «дороги» неправильно. Часть этой программы – это наши приемные отделения, к которым строились дороги. Много чего сделано и для борьбы с ковидом», – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что COVID-фонд — это деньги, которые удалось отсудить у «Газпрома». Речь о 3 миллиардах:

«Нам удалось забрать 3 млрд от «Газпрома» это и были те дороги, которые мы построили. Это то, о чем мы мечтали. Было много разных программ. Мы договаривались с Кабмином, что это отдельные вещи. Все программы в Украине были ограничены, когда начался ковид. И договорились со всеми, все министерства и депутаты были против, все программы были ограничены. Мы не понимали, когда это закончится. Мы пообещали через три месяца открыть все программы, но мы не знали, что это было только началом».

Напомним, в конце 2020 года глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявлял, что никакого фонда борьбы с COVID-19 не было. По его словам, было финансирование на уровне 85 миллиардов гривен на 4 200 километров государственных дорог. Планировалось, что 35 миллиардов агентство получит из средств, которые «Газпром» в виде штрафов выплатил «Нафтогазу».

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил тратить на создание патриотических сериалов деньги из Фонда борьбы с COVID-19.