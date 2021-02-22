Стало известно о проблемах с вакциной от коронавируса Covishield производства Serum Institute India, которую должна получить Украина до конца февраля.

Свое мнение озвучил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает «Украина 24».

«Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабированная на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть еще одна проблема. Поскольку у нас Степанов — это ходячая катастрофа, и он в очередной раз втянул в свою авантюру руководство нашей страны. Проблема в том, что Индийский Институт сывороток (ИИС) не имеет GMP-сертификации», — утверждает Сергей Кравченко.

Как оказалось, у индийской вакцины нет национальной GMP-сертификации, в связи с этим вакцина не может быть здесь зарегистрирована и использована.

«Только неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтверждены об устранении этих недостатков. Сейчас ИИС не имеет украинской национальной GMP-сертификации. В таком случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду поднимут вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности ИИС для повторной инспекции», — подчеркивает Сергей Кравченко.

По словам эксперта, украинские инспекторы должны вылететь в Индию и провести инспекцию, если нет замечаний — вакцину можно будет использовать.

«В настоящее время эту вакцину нельзя ни завозить, ни проводить регистрацию, ни использовать. Цена этой вакцины для индийского правительства составляет менее 3 долларов. По какой стоимости покупала Украина, мне неизвестно», — сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, появление вакцины от коронавируса не означает конец пандемии COVID-19, новая волна ожидается в октябре.

Тем временем, в Израиле представили разработку так называемого «зеленого паспорта», который будут получать граждане, получившие прививку от COVID-19 или уже перенесли коронавирусную инфекцию.