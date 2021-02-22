Погода в Украине 23 февраля местами сильно ухудшится, на восток страны снова вернутся аномальные морозы, при этом в южных и западных областях ощутимо потеплеет. По всей территории нашей страны будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует детальный прогноз на 23 февраля от синоптиков Укргидрометцентра.

В восточных регионах Украины будет холоднее всего. Температура днем и ночью ожидается от -11 до -13 градусов. При этом на юге температура воздуха прогреется до +2…+8 градусов тепла днем.

Теплее всего будет на Западе страны. Там потеплеет до +5…+9 градусов.

В восточных, северо-восточных регионах и и в центре Украины подует сильный ветер.

В Киеве 23 февраля температура воздуха не поднимется выше нуля днем, а ночью опустится до -4 градусов. В столице будет сухая и солнечная погода.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22-24 февраля. Украинцев ждут температурные качели — столбики термометров будут колебаться в пределах 21 мороза и 13 тепла.

А также, в Украину идет метеорологическая весна, уже на этой неделе среднесуточная температура перейдет через 0 градусов в сторону повышения.