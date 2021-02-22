На сегодняшний день на оккупированном Донбассе нет признаков того, что боевики готовятся к наступлению. Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.

Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, в ситуации на оккупированном Донбассе нет резких изменений.

«Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено», — утверждает Хомчак.

При этом, он подтвердил, что на отдельных участках противник устраивает провокационные обстрелы. Под такие обстрелы попадают украинские позиции и населенные пункты на подконтрольной и оккупированной территории.

Ранее Хомчак связал обострение на Донбассе с последними санкциями СНБО против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также в отношении их активов. Ограничение ввели в связи с финансированием терроризма на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе обстреляли наблюдательный пункт вблизи шахты «Бутовка», в результате атаки погиб украинский военнослужащий, а еще один получил ранения.

А также, на Донбассе хотят построить новый аэропорт, он будет находиться между Донецкой и Луганской областями.