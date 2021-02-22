Индексация пенсий в Украине будет проведена 1 марта 2021 года. Перерасчет коснется 8 млн украинцев, в среднем пенсии вырастут на 11%, соответственно пенсионеры будут получать на 308 грн больше.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 22 февраля.

«Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине», – указано в сообщении.

Минимальный размер повышения на этом этапе индексации составит 100 грн. Также повысят до 2,2 тыс. грн минимальную пенсию тем, кто выполнил норматив по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Для сравнения, в прошлом году 8,4 млн пенсионеров получили осовременивание. В 2021-м может быть даже меньше: часть украинцев получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.

Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсия в Украине будет начисляться по-новому — порядок выплаты претерпел изменения, а установление минимального необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет Конституционный суд признал незаконным.

А также, в Украине изменили порядок учета стажа при расчете пенсий для тех украинском, которые работали на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей до 2004 года.