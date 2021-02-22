Новая волна COVID-19 в Украине может быть тяжелее предыдущих, поскольку у больных на Прикарпатье зафиксированв очень тяжелые осложнения после болезни.

Такое заявление сделала главный врач Городенковской районной больницы Александра Косовец, передает «Край».

Медик отметила, что в последнее время в больнице не хватает мест для поступивших пациентов, поэтому неврологическое отделение перепрофилировали для больных COVID-19.Также медик отметила, что в последнее время участились заболевания среди детей.

«Таких тяжелых осложнений, которые наблюдаются сейчас, не было на протяжении всего периода COVID-19. Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать по всем аптекам. Эта волна COVID-19 будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальные», – сказала врач.

Также, в последнее время люди в общественных местах забывают мерить температуру и не обращают на это внимание.

«Субфебрильная температура 37,1-37,2 — многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР. Серьезной проблемой является также то, что все измучились и перестали мерить температуру вообще перед тем как идти на работу или в школу», — рассказала медик.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украину летит вакцина от коронавируса CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии.

Тем временем, от COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.