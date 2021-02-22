17-летний парень умер от холода в Житомирской области — юноша вместе с 13-летним другом возвращался из соседнего села домой в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пройти 10 км оказался не в состоянии, второй не сразу признался родителям в том, что оставил знакомого в поле.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Известно, что парни в нетрезвом состоянии возвращались в свое село. Дорога была долгой — 10 км. 17-летнему юноше не хватило сил, он остался в поле. Его товарищ благополучно вернулся домой, но признался во всем спустя какое-то время.

По словам мамы 13-летнего Василия, в ту ночь ее сын вернулся домой поздно, около часу ночи, и только потом признался, его товарищ Саша остался лежать в поле. Женщина позвонила родителям Саши, вместе они поехали его искать.

Родители нашли сына еще живым. Они повезли его на машине домой, потом вызвали врача. Медики приехали и диагностировали смерть от обморожения. Василия госпитализировали в больницу с обморожением.

Врачи говорят, что если бы Василий остался с Сашей, они бы оба умерли от холода, на улице в ту ночь было около 26 градусов мороза.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22-24 февраля. Украинцев ждут температурные качели — столбики термометров будут колебаться в пределах 21 мороза и 13 тепла.

О существенном и резком похолодании рассказывает также и синоптик Наталка Диденко.

