Польша в ближайшее время изменит правила въезда в страну — нужно будет обязательно предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус на всех границах.

Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.

«Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны», — добавил чиновник.

В пограничной охране в свою очередь отметили, что ей нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах.

Если у человека не будет теста, он отправится на 10-дневную изоляцию.

Одновременно с этим, от карантина освободят тех, кто прошел вакцинацию, а также: дипломатов, рыбаков, моряков, водителей грузового транспорта, медиков, учеников и участников спортивных мероприятий.

Напомним, Украина завершила переговоры об увеличении поставок американской вакцины от коронавируса NovaVax, но поставки вакцины запланированы, начиная с июля 2021.

Как сообщалось ранее, в Украину летит вакцина от коронавируса CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина CoviShield (от AstraZenecа) переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.