Во вторник, 23 января, православные христиане отмечают день святых Прохора и Харлампия. Именины в этот день празднуют: Анна (Анна), Антон, Антонина, Валентина, Василий, Гавриил, Галина, Герман, которым, Лука, Павла, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. В народе говорили, что 23 февраля нужно обязательно помолиться святому Харлампий, чтобы получить защиту от гибели без покаяния — это считалось самой страшной смертью для православного христианина, поскольку только душа, раскаялась, может попасть в рай. В народе говорили: «Увидела зима Прохора и громко заохала". На Прохора уже заметно было значительное увеличение продолжительности дня. Если людеина 23 февраля неожиданно утонул, упала или заблудилась в лесу, говорили, что это черт бесчинствует. Согласно примет, такой человек, наверное, сделала какой-то грех, ведь ни черт, ни водяной не смеет тронуть праведника.

Приметы на 23 февраля, чего нельзя делать

Безоблачное небо 23 февраля — лето будет с дождями.

Морозный день на Прохора — март будет теплым.

Лес шумит 23 февраля — к оттепели.

Ясный месяц на Прохора — будут грозы.

Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло.

Если стужа в этот день, то бояться ее не следует, ведь говорили: "На Прохора зима злится, но весну чует".

Если 23 февраля начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на успешный результат.

Напомним, в минувшее воскресенье, 15 февраля, на сороковой день после Рождества Христова, православные христиане празднуют Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников, кроме того именины празднуют мужчины по имени Василий. В этот день в церквях святят воду и свечи. Посвященные на Сретение свечи называются "Громничной", ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы предохранить людей от грома. Если человек боится молнии грозы, то свеча способна утолить страх. Ранее мы рассказывали о истории Сретения Господня , которая уходит корнями в событие, которое произошло в самом начале истории Нового Завета.