Правоохранители не исключают, что 10-летний мальчик, который выпрыгнул с 15-го этажа высотки в селе Чайки под Киевом, состоял в социальных группах суицидального характера.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Расследование дела о доведении ребенка до самоубийства передали в ГУ НП в Киевской области, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области:

«Учитывая сложность данного уголовного производства, которое приобрело широкий общественный резонанс в связи с возможным участием малолетнего в социальных группах суицидального характера по правилам которых дети должны совершить попытку покончить жизнь самоубийством, руководством Киевской областной прокуратуры принято решение о дальнейшем обеспечении процессуального руководства в нем непосредственно прокурорами аппарата областной прокуратуры».

Как сообщалось ранее, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.