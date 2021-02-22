Первая партия индийской вакцины от COVID-19 прибудет в Украину завтра утром, 23 февраля. Предварительное время — 10:00.

Самолет с первыми в Украине дозами вакцины от коронавирусной инфекции CoviShield приземлится в «Борисполе», сообщает «Страна».

Отмечается, что никаких официальных мероприятий с участием первых лиц страны по этому поводу не запланировано. Журналистов также не пропустят встречать борт с вакцинами в аэропорту.

«Официальных встреч не будет. А объект режимный. Никакой прессы и «перерезаний ленточек». Встреча вакцины — не такое знаменательное событие. Начало процесса массовой вакцинации — вот это важное событие. А техническая доставка вакцины — это просто процесс. Возможно, чуть позже в этот день будут организованы пресс-конференции с министром здравоохранения, AstraZeneca и Crown Agents», — подчеркивают источники «Страны».

Как мы уже рассказывали ранее, от COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.

Тем временем, причиной стремительного распространения COVID-19 на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт «Буковель».