Украина завершила переговоры об увеличении поставок американской вакцины от коронавируса NovaVax.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в Украину поставят 15 млн доз:

«Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы, начиная с июля 2021».



Как сообщалось ранее, в Украину летит вакцина от коронавируса CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина CoviShield (от AstraZenecа) переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.