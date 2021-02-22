Украина завершила переговоры об увеличении поставок американской вакцины от коронавируса NovaVax.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, в Украину поставят 15 млн доз:
Как сообщалось ранее, в Украину летит вакцина от коронавируса CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина CoviShield (от AstraZenecа) переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.