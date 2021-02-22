Причиной стремительного распространения COVID-19 на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт «Буковель».

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Мы ожидали, что новая волна коронавируса будет 5-10 февраля, но она началась чуть позже. По подсчетам Ляшко — нашего санитарного врача, вспышку спровоцировал Буковель и иностранные туристы. И дальше начало расходиться через местное население», — утверждает Тимошенко.

В то же время, с кислородом в больницах Прикарпатья якобы проблем нет, утверждает чиновник. По его словам, область обеспечена кислородом, как и все другие регионы.

Тимошенко заявил, что ситуация с койко-местами под контролем и через несколько дней этот вопрос, вероятно, «будет снят».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7244&v=Oj6Q81mrxnI&feature=emb_title&ab_channel=UkrinformTV

Как мы уже рассказывали ранее, от COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.

Тем временем, Польша в ближайшее время изменит правила въезда в страну — нужно будет обязательно предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус на всех границах.