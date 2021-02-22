В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который защитит права инвесторов, которые покупают жилье. Они будут получать больше информации о постройке, а также получат гарантии на жилье.



Министр финансов Сергей Марченко на форуме «Украина 30» рассказал о программе ипотечного пользования в 2021 году.

«В январе было начато программу «Доступная ипотека» под 7%. Мы воспользовались тем, что есть такой проект, как программа 5-7-9. Используя инструментарий этой программы, то, что она в прошлом году показала свою эффективность, для программы выдано более 20 млрд кредитов. Их количество составляет более 9 тысяч, значительная часть – на инвестиции», – сказал он.

Для украинцев покупка жилья является труднодоступной, несмотря на рост доходов.

«Всемирный банк разработал методологию, по которой доступное жилье – это то, которое семья из трех человек может приобрести со средним достатком в течение 3 лет. Обычно, берется квартира размером 54 кв.м. Конечно, для каждой страны показатель доступности жилья является разным. В США, для такого города как Кливленд, этот показатель достаточно низкий. для Гонконге он составляет 21 год, для Ванкувера – 20. Можно догадаться, что для украинских городов – для Киева, для областных центров, даже несмотря на то, что растут доходы граждан, украинское жилье для большинства людей является труднодоступным. Я хочу отметить, что в Украине менее 10% граждан могут взять собственные средства, пойти в банк, либо воспользоваться ипотекой чтобы приобрести жилье. Для всех остальных нужно чуть больше 10 лет, чтобы экономить, ничего не покупать, а все собирать деньги для покупки желанных квадратных метров», – рассказала нардеп Елена Шуляк.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин утвердил постановление об ипотеке под 7% годовых. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года.В то же время, процентные ставки будут зафиксированы на весь период кредитования.