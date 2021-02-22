Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации собирается повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Согласно проекту приказа, который опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины, тарифы могут вырасти с 1 июля.

Так, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируется повысить на 10% — с 59,71 гривен до 65,68 гривен.

Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 10% — с 65,55 грн до 72,11 грн.

В случае принятия решение вступит в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Как сообщалось ранее, с 1 января радикально увеличили тарифные планы на пакеты своих услуг украинские мобильные операторы: Киевстар, Vodafone и Lifecell.

В 2020 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 «Об электронных коммуникациях», который регулирует отношения на рынке между государством, поставщиками и пользователями услуг.