В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22-24 февраля. Украинцев ждут температурные качели — столбики термометров будут колебаться в пределах 21 мороза и 13 тепла.

Своим прогнозом синоптики поделились в Facebook.

В последующие трое суток на Левобережье, 24 февраля местами и в южных областях ожидаются небольшие осадки. На остальной территории без существенных осадков. На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, 23 февраля на Левобережье, а 24 февраля в южной части местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-7° мороза, днем ​​1-8° тепла. На Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до 13° тепла. 23 февраля в восточной части, 24 февраля в Полтавской и Днепропетровской областях существенно похолодает: ночью до 11-16° мороза, на крайнем востоке до 21°, днем ​​до 6-11 мороза.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.