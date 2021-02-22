В марте 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных. Понедельник, 8 марта, будет дополнительным выходным, в связи с празднованием Международного женского дня.

Выходные дни приходятся на 6, 7 и 8 марта, 13 и 14 марта, 20 и 21 марта, а также на 27 и 28 марта. Общее количество рабочих дней составит 22 дня.

В первый месяц весны, кроме 8 Марта, украинцы будут отмечать такие популярные праздники, как Масленица, Прощеное воскресенье, а уже 15 марта для православных верующих начнется Великий пост.

Также, в марте мир будет отмечать — Международный день таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Всемирный День писателя, Всемирный день борьбы против туберкулеза, День землеустроителя, Всемирный день поэзии, День работников бытового обслуживания и ЖКХ и другие праздники.

А в ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время: стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Как мы уже рассказывали ранее, первый месяц весны богат на религиозные события. Публикуем православный календарь на март 2021 года.

А также, Украина подготовила план совместных шагов по прекращению конфликта, который предполагает создание необходимых условий для проведения до 31 марта 2021 года местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.