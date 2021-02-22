От COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.
Официальные цифры озвучили в Государственной службе статистики.
Известно, что всего в 2020 году в Украине умерло 616 835 человек. COVID-19 стал причиной смерти 20 709 (по состоянию на 22 февраля 2021 года, их уже 25 156) украинцев. Только в декабре коронавирусная инфекция «убила» свыше 6 тысяч человек.
При этом грипп и пневмония стали причиной смерти только 11 358 человек.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек (туберкулез 2 886, СПИД 2 868 украинцев).
Рак стал причиной смерти 77 161 человек.
Больше всего украинцев умирают от болезней системы кровообращения — 408 721 человек (только от ишемической болезни сердца умерли 284 997 человек).
Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 24 215 человек.
Другие причины забрали жизни 28 062 украинцев:
- транспортные несчастные случаи — 3 967 граждан,
- утопление 1 468,
- гибель на пожаре — 1 133,
- случайное отравление (кроме алкоголя) — 1 570,
- отравление алкоголем — 2107,
- самоубийства — 6 092,
- умышленные убийства — 1 330.
Напомним, Украина завершила переговоры об увеличении поставок американской вакцины от коронавируса NovaVax, но поставки вакцины запланированы, начиная с июля 2021.
Как сообщалось ранее, в Украину летит вакцина от коронавируса CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина CoviShield (от AstraZenecа) переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.