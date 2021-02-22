Жители города Сокаль жалуются на работу Червоноградского отделения ПАО «Львовгаз» — коммунальщики, по их словам, придумали схему наживы на потребителях — выставляют штрафы.

По информации LMN, как минимум два человека уже пожаловались на такие действия работников «Львовгаза» в суд.

«Уже известно о пяти случаях, когда людям выписывали штрафы со многими нарушениями процедуры. Все — жители соседних сел. Дела двух рассматривает суд. Инспекторы «Львовгаз» наведывались к людям якобы проверить счетчик. Снимали его без составления актов. Хотя процедура требует, чтобы счетчик, который берут на проверку, должны класть в специальный сейф-пакет, опломбировать. Работники «Львовоблэнерго» в таких случаях делают фотосъемку с номером счетчика. Здесь показывают фотографии, но без номера. Так кто же его знает, что это тот счетчик», говорит адвокат потерпевших Кристина Буловчак.

Юрист также рассказывает, что затем потребителям сообщают, что экспертиза установила постороннее вмешательство в работу счетчика. Далее коммунальщики выписывают штраф — от 10 до 50 тысяч гривен. 2 тысячи гривен нужно оплатить сразу, остальную сумму предлагают оплатить в рассрочку.

«Человека предупреждают о времени, дате и месте заседания комиссии. В ее составе всегда разные люди. Заключение экспертов — тоже с нарушениями. Там всегда не хватает одного или двух подписей, — продолжает адвокат. — Одним из таких оштрафованных потребителей стал старенький дедушка с палочкой, не выходит за пределы своего двора. Он плохо видит и слышит. Когда снимали счетчик, ему дали что-то подписать. Думал, акт о замене счетчика. А на самом деле это было согласие о том, что его счетчик с серьезными нарушениями. Также работники «Львовгаза» звонят таким потребителям и угрожают отключить их от газа. Хотя по закону не имеют права этого делать в период отопительного сезона. Люди же пугаются и выкладывают средства. Одним пострадавшим выписали штраф 30 000 гривен. Чтобы его заплатить, они продали корову».Чтобы уберечься от таких случаев, юристы советуют ни в коем случае не отдавать счетчик без акта с подробным его описанием. Тариф на электроэнергию уже в апреле могут повысить. В Кабинете министров разрабатывают несколько вариантов пересмотра тарифов.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что после окончания отопительного сезона газ украинцам будут продавать уже по новым, годовым тарифам.