Потепление было недолгим, уже завтра в Украине прогнозируется очередная волна серьезных морозов.

Своим прогнозом погоды поделилась в Telegram синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 23 февраля восточная часть Украины, Сумская, Черниговская, Полтавская области, Днепр с районами столкнутся с похолоданием. Днем ожидается днем ​​-5-12 градусов, а ночью на северо-востоке даже местами до -12-15 градусов.

Запад и юг будут традиционно теплыми: днем максимально 4-9 тепла, на Закарпатье до 12 градусов.

На остальной территории Украины днем ​​- около нуля.

Серьезных осадков не ожидается.

Во вторник на востоке, северо-востоке и в центре Украины порывы юго-восточного ветра могут быть сильными и штормовыми.

В Киеве 23 февраля днем около нуля, без осадков, облачно. Поздно вечером во вторник и в среду в столице — снег и мокрый снег. 24 февраля в Киеве кратковременно похолодает. Далее — снова потеплеет.

В четверг-пятницу на Закарпатье и в Прикарпатье вероятно температура поднимется до 13-15 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22-24 февраля. Украинцев ждут температурные качели — столбики термометров будут колебаться в пределах 21 мороза и 13 тепла.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.