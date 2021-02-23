В Украине День защитника отечества, который в России празднуют 23 февраля, перенесли на 14 октября.

День защитника Украины был призван заменить День защитника Отечества еще в 2014 году.

Напомним, 6 декабря 1993 года был учрежден День Вооруженных Сил Украины. День Вооруженных Сил отмечался торжественными церемониями, собраниями, вручениями государственных наград, праздничными концертами, поздравлениями президента и фейерверками в городах-героях. Праздник не получил признания и в 1999 году президент Украины Леонид Кучма учредил своим указом празднование 23-го февраля Дня защитника Отечества.

В 2014 году Украина встала на путь декоммунизации, и 24 августа 2014 года президент Петр Порошенко заявил, что День защитника Отечества больше не будет отмечаться 23 февраля. В марте 2015 года Верховная Рада приняла решение сделать 14-е октября нерабочим днем. Добавим, 14 октября отмечают: праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и день основания Украинской повстанческой армии.

