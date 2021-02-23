С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин с разделением страны на «цветные зоны» карантинных ограничений. Большая часть страны будет в «желтой» зоне, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где ужесточили ограничения в связи с новой вспышкой COVID-19.

В ходе заседания 17 февраля Кабмин принял постановление о возвращении адаптивной модели карантина. В зависимости от эпидситуации, в регионах будет устанавливаться «зеленая», «желтая», «оранжевая» или «красная» зона. Также, правительство продлило общий срок действия карантина до 30 апреля.

Начиная с 24 февраля большая часть страны будет отнесена к «желтой» зоне. Ее ограничения фактически соответствуют действующим на данный момент, но с некоторыми послаблениями.

В случае роста заболеваемости, в дальнейшем регионы могут переходить в «оранжевую» зону. По состоянию на 23 февраля, критериям «оранжевой» зоны соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.

«Красная» зона может быть установлена при критическим уровне инфицирования в регионе. Согласно критериям Минздрава, в «красную» зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «зеленой» зоне ограничения будут минимальными. Она может быть введена на всей территории страны при эпидпороге заболеваемости гриппом и ОРВИ менее 50%, коэффициенте выявления COVID-19 менее 5%.

Какие ограничения начнут действовать с 24 февраля:

нахождение в общественных местах без маски, обязательно при себе необходимо иметь документы;

запрещается покидать места самоизоляции;

пересечение границы иностранцами без страхового полиса запрещено;

работа развлекательных заведений (ночных клубов, дискотек) — под запретом;

кинотеатры, театры, культурные учреждения могут работать только при 50% заполняемости залов;

перевозка пассажиров в общественном транспорте — по количеству мест для сидения;

запрещены плановые госпитализации;

деятельность объектов размещения — под запретом (кроме гостиниц, санаториев, реабилитационных центров);

запрещено посещение учебных заведений, если на карантине находятся более 50% учащихся, преподавателей;

проведение массовых мероприятий в учебных заведениях ограничено (без зрителей, количество участников — не более 1 группы/класса).

В то же время, в «желтой» зоне карантина некоторые ограничения будут смягчены.

Так, на 1 час продлевается режим работы заведений общепита.

С 24 февраля рестораны, бары, кафе смогут обслуживать посетителей с 07:00 до 24:00 (в остальное время — заказы на вынос).

Количество участников массовых мероприятий разрешается 1 человек на 4 кв.м, ранее действовало ограничение — не более 20 человек.

С 24 февраля учебные заведения можно будет посещать группами более 20 человек.

Разрешено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях командных видов спорта, футбольных матчах при заполняемости залов, трибун — не более 50%.

Увеличивается количество посетителей бассейнов, спортивных залов и фитнес центров — 1 человек на 10 кв.м.

Как мы уже рассказывали ранее, из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области усилили карантин.

Тем временем, первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca (CoviShield) в 500 тысяч доз прилетела в Украину из индийского города Пуне.