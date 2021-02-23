Пророссийские боевики за сутки 23 февраля на семь раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе.

Подробную сводку обнародовало командование Объединенных сил на своей странице в Facebook. Бойцы ВСУ на обстрелы оккупантов открывали огонь в ответ.

Так, террористы обстреливали позиции ООС в районе Зайцево из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате вражеского обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов оккупанты стреляли у Красногоровки, а в районе Песков — открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Под обстрелы боевиков также попали позиции украинских военнослужащих возле Луганского, Авдеевки, Гнутово и Шумов. Там пророссийские боевики применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

«На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ», — заявили в штабе.

Как мы уже рассказывали ранее, во вторник, 23 февраля, погиб военнослужащий-контрактник отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович в результате атаки боевиков на оккупированном Донбассе.

А также, Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов, которые вооружены комплексами различного калибра.