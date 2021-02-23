Первый месяц весны богатый религиозные события. Публикуем православный календарь на март 2020 года.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, 2 марта началсяВеликий пост — важнейший и самый строгий из всех в христианстве. Он является подготовкой к празднованию главного праздника богослужебного года — Светлого Христова Воскресения — Пасхи.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания
Православный календарь на март 2021
- 1 марта — Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена
- 2 марта — начало Великого поста; святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромский; святого Агапита исповедника
- 3 марта — апостолов Архипа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского
- 4 марта — преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских
- 5 марта — преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; иконы Божией Матери Козельщанской
- 6 марта — обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийського
- 7 марта — великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; обретение мощей блаженной Матроны Московской; иконы Божией Матери «Рождество Пресвятой Богородицы» Сокольская «
- 8 марта — первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; иконы Божией Матери Кипрской
- 9 марта — святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
- 10 марта — святого Порфирия Газского; иконы Божией Матери Межетськои
- 11 марта — преподобного Прокопия Декаполита, исповедника
- 12 марта — преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения
- 13 марта — преподобного Кассиана Римлянина; иконы Божией Матери «Девпетерувська»
- 14 марта — день памяти преподобномученицы Евдокии; поминовения усопших
- 15 марта — святителя Арсения; иконы Божией Матери «Державная»
- 16 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобной Пиамы девы; икон Божией Матери Волоколамской, «Знамение» Златоустовской
- 17 марта — благоверного князя Даниила Московского
- 18 марта — мученика Конона Исаврийской; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; иконы Божией Матери «Воспитание»
- 19 марта — мучеников 42-х Аморрейские; икон Божией Матери «Ченстоховская», «Шестоковська», «Благодатное Небо»
- 20 марта — священномучеников, которые епископствувалы в Херсонесе; иконы Божией Матери «Споручница грешных»
- 21 марта — преподобного Феофилакта исповедника; иконы Божией Матери «Знамение»
- 22 марта — праздник 40 мучеников Севастийских или День всех святых
- 23 марта — мучеников Кондрата и тех, что с ним
- 24 марта — святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца
- 25 марта — преподобного Феофана исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; иконы Божией Матери Лиддськои
- 26 марта — перенесения мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; иконы Богородицы Молдавской
- 27 марта — преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси; икон Богородицы Феодоровской
- 28 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников; поминовения усопших
- 29 марта — преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского
- 30 марта — преподобного Алексия, человека Божия, преподобного Макария чудотворца
- 31 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского