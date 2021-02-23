Президент Владимир Зеленский «прославился» на весь мир. Вот только не выдающимися результатами в экономике или достигнутым миром на Донбассе, а как мелкий местечковый диктатор, закрывающий неугодные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK, лишающий работы 1500 тысячи журналистов, преследующий оппозиционных политиков — председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и нардепа Тараса Козака. Европейские депутаты и тысячи мировых СМИ шокированы происходящем, а в Германии его действия даже сравнили с Гитлером! Так, депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что действия Зеленского невероятно схожи с теми, которые применяли нацисты в 30-х годах прошлого столетия.

«Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса — очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», — заявил Гердт.

А ведь он прав. Ведь в Германии все началось с того, что один диктатор решил, что он судья, палач, вершитель судеб, папа римский и господь бог. Что именно он выше законов, Конституции, и только он имеет право распоряжаться судьбами людей. И решать: жить им или умереть.

Спустя почти сотню лет мы видим, что в Украине происходит практически то же самое: неугодным людям, без суда и следствия, безо всяких доказательств приклеивается клеймо «агент Кремля», и они подвергаются гонениям и травле. Преследуются их семьи, жены – Оксана Марченко и Наталия Лавренюк, которые не имеют никакого отношения к политике и к происходящему в стране. А их сторонников обвиняют в коллаборационизме. В один момент закрываются СМИ, имеющие смелость говорить правду, а не то, что хочет слышать правящая верхушка.

Мне лично непонятно только одно: зачем Зеленскому все это? Ведь расправа над политическими оппонентами не помогла ему поднять свой рейтинг, а его репутация на международной арене практически уничтожена. Он становится не просто парией, а нерукопожатным главой государства. Ведь для европейского сообщества, демократия и следование букве закона – основоположные постулаты функционирования государства. А Зеленский, своими действиями в отношении СМИ и оппозиции, все это уничтожил. Соответственно, возникает вопрос: в какую Европу он нас ведет, если устанавливает диктатуру в собственной стране? И почему он врет не только своим гражданам, но и всему миру?

Ну и напоследок: история доказывает, что путь любого диктатора короткий и весьма печален. И если Зеленский продолжит в том же духе – его участь предрешена.