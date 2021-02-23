Доплаты пенсионерам 75-80 лет начнут выплачивать не с 1 июля, а только с 1 октября 2021 года. Размер компенсации составит 400 гривен.

О решении правительства сообщает сайт Кабинета министров Украины.

В постановлении также говорится об отмене нормы, согласно которой с 1 марта 2022 года размеры доплат будут увеличиваться на установленный коэффициент.

Также в документе упомянуты правила ежегодной мартовской индексации для всех пенсионеров. Сумму повышения будут рассчитывать, применяя коэффициент (в размере 1,11) увеличения показателей средней зарплаты, который учитывается для вычисления пенсии. А если размер повышения не дотянет до 100 гривен, будет введена ежемесячная доплата к пенсии.

Как сообщалось ранее, индексация пенсий в Украине будет проведена 1 марта 2021 года. Перерасчет коснется 8 млн украинцев, в среднем пенсии вырастут на 11%, соответственно пенсионеры будут получать на 308 грн больше.

Пенсия в Украине будет начисляться по-новому — порядок выплаты претерпел изменения, а установление минимального необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет Конституционный суд признал незаконным.