В Украине зафиксировано 4182 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

За минувшие сутки в Украине: госпитализированы — 1236 человек, выписаны из больниц — 498 человек, умерли — 153. При этом провели только 49 600 тестирований.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 311 844 лица;

выздоровели — 1 151 777 человек;

летальных случаев — 25 309;

проведено ПЦР-тестов — 6 738 144.

Напомним, в Украину 23 февраля прибывает первая партия индийской вакцины от COVID-19.

От COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.