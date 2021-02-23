Вакцина против COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, которая сегодня, 23 февраля прибыла в Украину, будет отправлена в пять регионов страны.

Так, первыми получат препарат Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая области, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Первые семь областей, которые получат вакцину, это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница. Кажется, все», — сказал Ляшко.

Примечательно, что ранее Ляшко заявлял, что вакцины развезут в день прибытия и среди регионов, которые получат препарат в первый день, называл еще и Полтавскую область.

Вместе с вакцинами в регионы будут отправлены шприцы, боксы для их безопасной утилизации, бланки согласия на вакцинацию и агитационные материалы.

https://www.youtube.com/watch?v=sUDEmcTNdGM&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, ВОЗ создала специальную программу для выплат компенсаций в случае появления серьезных побочных эффектов от применения вакцин против коронавируса.

Отметим, несмотря на то, что иммунизация добровольная, врачи рекомендуют прививаться даже тем, кто уже переболел. Прививки будут делать поэтапно разным группам населения.