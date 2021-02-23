В Украину уже прибыла первая партия вакцины против COVID-19 индийского производства. Ею начнут прививать людей из основных групп риска, однако вакцинация нужна будет далеко не всем.

Такое мнение озвучил доктор из Ровно Павел Сильковский, передает РБК.

Медик утверждает, что на момент начала вакцинации у большого процента населения (более 50%) уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще.

«Как видите, эпидемия в Украине приходит и без вакцинации и причина тому — большое количество переболевших, которые уже не являются переносчиками болезни. Есть вероятность, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но скорее всего, это не будет определяющим фактором», — считает медик.

Также по мнению медика, индийскую вакцину, которую получила Украина, нельзя назвать плохой.

«Неправильно говорить, что все индийское — плохое и дешевое. Но сейчас мы говорим не обо всем, а о конкретном препарате для защиты от вируса. И его заявленная ​​эффективность, мягко говоря, низковата. Что касается безопасности, то если это лицензионный продукт, то с безопасностью все должно быть в порядке. Но в любом случае для нашей страны даже самая эффективная вакцина уже не может стать панацеей», — считает медик.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцина против COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, которая сегодня, 23 февраля прибыла в Украину, будет отправлена в пять регионов страны.

А также, стало известно о проблемах с вакциной от коронавируса Covishield производства Serum Institute India.