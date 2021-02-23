Полицейские задержали злоумышленника, который убил ювелира Александра Чепурных в Харькове. Убийцей оказался 50-летний мужчина, задержали его уже за пределами города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Напомним, 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 из службы «102» поступило сообщение о том, что в переулке Отакара Яроша слышны звуки выстрела. На место происшествия выехали копы. Правоохранители обнаружили по адресу тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.

«За считанные часы полиция установила личность злоумышленника. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». За пределами Харькова мужчина был задержан. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. Санкции статьи предусматривают от 7 до 15 лет лишения свободы», — отметили правоохранители.

https://www.youtube.com/watch?v=TmoPXhoiK_g&feature=emb_logo

Местные СМИ сразу сообщили, что 22 февраля был убит ювелир Александр Чепурных.

«По нашей информации только что произошло убийство на Отакара Яроша харьковского ювелира Чепурных Александра, хозяина ЧП ПАНТЕРА! Предприятие занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями», — сообщает Telegram-канал «Непорядочный Харьков».

А Telegram-канал ХС Харьков утверждает, что в момент совершения убийства были отключены все камеры наружного наблюдения (мужчину застрелили возле супермаркета АТБ).

