Погоду в Украине будут диктовать климатические явления, которые происходят в тропических широтах южной части Тихого океана. В этом году они будут вызывать мощные циклоны с обильными осадками, бурями и грозами.

Об этом сообщила «Сегодня» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

По ее словам, на погоду летом этого года будет оказывать свое влияние так называемая Ла-Нинья (по-испански «Малышка») – климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, вследствие чего в регионе наступает похолодание. Таким образом 2021 год окажется менее жарким и сухим, чем предыдущий:

«Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это значит, что циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами».

Она также прогнозирует теплый июнь, в первой декаде которого возможны частые дожди и жара, но к средине месяца установится комфортная погода без осадков. В конце июня снова будут осадки. В июле, по ее словам, станет значительно жарче, будут проходить частые дожди и грозы, пик зноя предвидится в середине месяца. Такой же знойной и засушливой будет первая половина августа, во второй половине и до конца месяца ожидается ослабление жары и похолодание.Погода в Украине в ближайшие две недели не спешит радикально меняться — уже в скором времени ожидается несколько волн похолодания, а также снегопады.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.