Украина не сможет достичь коллективного иммунитета против COVID-19 на уровне 90%. Это связано с тем, что вакцина действует примерно восемь месяцев, а вакцинация украинцев будет длиться около двух лет.

Такое мнение озвучила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, передает Апостроф.

«Для нас это будет значительно труднее сделать. Действительно, население Украины в несколько раз больше населения Израиля, поэтому нам будет труднее. Но надо стараться делать так, чтобы тот коллективный иммунитет, которого мы все хотим достичь, все же был в Украине. Однако мы вряд ли достигнем 90% этого коллективного иммунитета», — утверждает врач.

Важным фактором остается и продолжительность действия вакцины. На сегодня заявляют о работе препарата только в течение восьми месяцев.

«Сам иммунитет после заболевания и вакцинации держится не так долго, как хотелось бы. На сегодня говорят о восьми месяцах. То есть люди, которые будут вакцинированы сегодня, через восемь месяцев могут потерять иммунитет и стать в определенной степени уязвимыми к вирусам, которые будут циркулировать в то время. К тому же, мы не всех вакцинируем за этот период. Наша вакцинация, по данным Минздрава, будет растянута по крайней мере на два года», — резюмировала Мухарская.

Как мы уже рассказывали ранее, первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca (CoviShield) в 500 тысяч доз прилетела в Украину из индийского города Пуне.

Также, с 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин с разделением страны на «цветные зоны» карантинных ограничений.