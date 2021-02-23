На Донбассе 23 февраля в результате обстрелов боевиков был убит один украинский военный, еще один — ранен.

Об это сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Инцидент произошел около 7 утра. Противник вел огонь на Светлодарском направлении.

«В результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину», — сообщили в ТКГ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что на сегодняшний день на оккупированном Донбассе нет признаков того, что боевики готовятся к наступлению. Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.

Также сообщалось о том, что на Донбассе хотят построить новый аэропорт, он будет находиться между Донецкой и Луганской областями.