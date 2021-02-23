На Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Известно, что пожар произошел 20 февраля в 4 часа утра. Спустя какое-то время стали разбирать конструкции блиндажа и под завалами обнаружили тела двух военных, находившихся там во время пожара. Их тела идентифицируют после проведения ДНК-экспертизы.

Третий военнослужащий, которого с ожогами 90% тела эвакуировали в ожоговый центр, скончался в медучреждении от полученных травм.

Как указывает мотопехотная бригада, по данному факту военная служба правопорядка Вооруженных сил проводит проверку. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.