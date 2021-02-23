На одном из крупнейших горнолыжных курортов «Буковель», решили ужесточить карантинные ограничения из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее решение приняло руководство Ивано-Франковской области, сообщается на сайте ОГА.

Так, власти потребовали от руководства курорта закрыть для посетителей рестораны, бары и кафе. Создать на горнолыжных трассах и подъемниках специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими.

Жители отелей должны соблюдать социальную дистанцию и строгий масочный режим.

«В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростам лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре», — сообщил глава области Андрей Бойчук.

Напомним, Ивано-Франковская область вместе с Черновицкой попали в «красную» карантинную зону.

В Ивано-Франковской области заведения общественного питания должны работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу. Также запретили проведение культурных и религиозных мероприятий.

Как мы уже рассказывали ранее, причиной стремительного распространения COVID-19 на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт «Буковель».

А также, в Ивано-Франковске с 22 февраля из-за критической ситуации с COVID-19 ужесточают карантин. Предварительно — на неделю.