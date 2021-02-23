Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнила СМИ, что Украина не празднует советское праздник "23 февраля" и предупредила об ответственности. Регулятор тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет нарушений, говорится в сообщении на сайте Нацсовета, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА. "СМИ несут ответственность перед обществом и напомнили о требованиях закона" Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета на пропаганду их символики ", — отметили в ведомстве. "Да, законом запрещено распространение и демонстрация аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов страны-агрессора и их отдельные действия, которые создают положительный образ сотрудников страны-агрессора, сотрудников советских органов госбезопасности, оправдывают или признают правомерным оккупацию Украины. Таким образом законодательством предусмотрено недопущения трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами страны-агрессора ", — добавил регулятор. Государством-агрессором законодательство Украины определяет РФ, 2014 оккупировала украинский Крым и заявила о его аннексию, а на Донбассе уже шесть лет ведет против Украины гибридную войну . День 23 февраля в советские времена воспринимался не только как праздник военных, но и как в целом «мужской праздник», в противовес «женскому» 8 марта. В современной России этот день прославляют ее вооруженные силы. Между тем придерживаться советско-российской традиции до сих пор продолжает и часть украинском. В прошлые годы украинские телерадиокомпании вслед за российскими тоже ретранслировали старые советские или современные российские передачи на эту тему.