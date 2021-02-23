В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 23 февраля.

Сегодня по всей стране без осадков. Температура воздух 5-9 градусов тепла на западе, 2-8 тепла на юге. На остальных территориях похолодало: так, на севере днем ожидаются 5-градусные морозы, а на востоке местами до 13 мороза.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22-24 февраля. Украинцев ждут температурные качели — столбики термометров будут колебаться в пределах 21 мороза и 13 тепла.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.