24 февраля по народному календарю Власьев день — Власий Севастийский, который почитается в этот день, — христианский святой, священномученик.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Власьев день 24 февраля

Власий Севастийский в 3-4 веках жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. Согласно житию, Власий с юности отличался благочестивой жизнью. Гонения на христиан заставили его скрыться в пещере. По преданию, там его окружало множество разных зверей, но они не трогали Власия, а, наоборот, охраняли его покой. Возможно, именно поэтому святого стали называть покровителем домашних животных.Масленица

После принятия христианства церковь освятила это языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Сейчас Масленичная неделя считается последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех образ, покаяние, примирение с ближними.



Приметы на 24 февраля

Если в этот день много снега, то скоро наступит весна и в мае будет много зелени.

Наступила оттепель в этот день — морозов больше не будет.

Если много длинных сосулек, то весна будет поздняя.

Гром — к сильным ветрам.

Также 24 февраля отмечают:

Сагаалган — Буддийский Новый год,

День независимости Эстонии,

День флага Мексики,

День пирожных в Исландии,

Международный фестиваль кубинских сигар,

День начала войны за независимость Кубы.

Напомним, 23 января православные христиане отмечали день святых Прохора и Харлампия.