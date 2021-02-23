В Шевченковском районе Киева женщину-пешехода завалила снегом с крыши дома, расположенного на улице Прорезной.
Соответствующее видео в Telegram опубликовала пресс-служба патрульной полиции Киева.
Отметим, на видео четко видно, что женщина, разговаривая по телефону, игнорирует ограничительную ленту (пролезает под нее) и идет дальше. В этот момент на нее с крыши падает снег. От удара пешеход падает.
В полиции призвали киевлян не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент.
В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.
Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.