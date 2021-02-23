В Шевченковском районе Киева женщину-пешехода завалила снегом с крыши дома, расположенного на улице Прорезной.

Соответствующее видео в Telegram опубликовала пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отметим, на видео четко видно, что женщина, разговаривая по телефону, игнорирует ограничительную ленту (пролезает под нее) и идет дальше. В этот момент на нее с крыши падает снег. От удара пешеход падает.

В полиции призвали киевлян не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент.

В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.



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