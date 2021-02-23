Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов, которые вооружены комплексами различного калибра.

Такое заявление сделала спикер Минобороны Мария Сальник, пишет «РБК-Украина».

По информации разведки, российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

С начала февраля на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезли более двух тысяч тонн топлива. В то же время провели ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях.

«Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыл сводный снайперский подразделение ВС РФ, вооруженный снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства», — добавила Сальник.

Как сообщалось ранее, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

На Донбассе 23 февраля в результате обстрелов боевиков был убит один украинский военный, еще один — ранен.