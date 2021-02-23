Во вторник, 23 февраля, погиб военнослужащий-контрактник отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович в результате атаки боевиков на оккупированном Донбассе.

Подробности трагедии обнародовало оперативное командование группы «Юг».

Боец погиб в результате обстрелов оккупантов. Также еще один военнослужащий этой же бригады получил ранение.

Как сообщается, боевики стреляли в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево (Донецкая область).

Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Его срочно медицинским автомобилем доставили в больницу Светлодарска, а затем в военно-медицинский госпиталь Часов Яра.

У погибшего солдата осталась жена. Похороны пройдут на родине бойца — в Одессе.

«Командование оперативного командования „Юг“ Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Светлая и вечная память Герою, воину-пехотинцу», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов, которые вооружены комплексами различного калибра.

А также, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.