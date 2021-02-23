В Одессе Приморский районный суд приговорил известного активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича.

Суд постановил взять под стражу Стерненко прямо в зале суда.

Напомним, Стерненко обвинили в разбойном нападении, похищении человека, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Прокуроры требовали для него 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2015 году Стерненко был лидером одесской ячейки организации «Правый Сектор» и его задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека, а именно депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича (был руководителем районной организации пророссийской партии «Родина», сейчас член партии Геннадия Труханова «Доверяй делам»). Последний заявлял, что узнал Стерненко и Руслана Демчука (еще один представитель «Правого сектора»).

Тогда сообщалось, что Щербича похитили, избили и требовали отказаться от депутатства. Стерненко говорит, что не знает, действительно ли Щербича похищали. Свою причастность он отрицает, отмечая, что обвинения против него сфабрикованы. Активист также отмечает, что обвинение основывается только на показаниях «человека Труханова» Щербича.

В тот год в доме Стерненко провели обыск. По его словам, он сам отдал копам оружие: пневматический пистолет, стартовый пистолет и коллекционный нож.

