Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича. Активист обвинялся сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Стерненко обвинили в разбойном нападении, похищении человека, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Прокуроры требовали для него 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, в 2015 году Стерненко был лидером одесской ячейки организации «Правый Сектор» и его задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека, а именно депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича (был руководителем районной организации пророссийской партии «Родина», сейчас член партии Геннадия Труханова «Доверяй делам»). Последний заявлял, что узнал Стерненко и Руслана Демчука (еще один представитель «Правого сектора»).

Тогда сообщалось, что Щербича похитили, избили и требовали отказаться от депутатства. Стерненко говорит, что не знает, действительно ли Щербича похищали. Свою причастность он отрицает, отмечая, что обвинения против него сфабрикованы. Активист также отмечает, что обвинение основывается только на показаниях «человека Труханова» Щербича.

В тот год в доме Стерненко провели обыск. По его словам, он сам отдал копам оружие: пневматический пистолет, стартовый пистолет и коллекционный нож.

«Обозреватель» опубликовал подробности обвинительного акта.

24 апреля 2015 года Щербичу якобы позвонил Демчук и предложил встретиться с ним и Стерненко у автозаправки в селе Фонтанка «с целью обсуждения вопросов, связанных с его депутатской деятельностью». Щербич согласился. Примерно в 19:30 пострадавший подошел к автомобилю Opel со скрытыми номерами с помощью надписи ПТНХ, который принадлежит Демчуку, и сел на заднее сиденье. Авто двинулось, а Щербича в это время начали бить «по различным частям тела и по голове».

Стерненко якобы сделал по нему три выстрела из травматического оружия, причинив телесные повреждения в виде трех огнестрельных слепых ранений спины и правой ноги.

Затем Щербичу связали запястья рук пластиковым зажимом, надели на голову тканевый черный мешок и обмотали скотчем. Его привезли в Одессу по неустановленному следствием адресу, где удерживали в подвальном помещении в течение более пяти часов.

После этого Щербича вывезли на территорию Красного сквера Одессы и пригрозили, что если он добровольно не сложит с себя депутатские полномочия, то к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения Сергею Стерненко по делу об убийстве. Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест, который он должен был отбывать по месту своего проживания в Киеве.

Как известно, на Стерненко было совершено три нападения. В ходе одного из них он смертельно ранил Ивана Кузнецова. После этого ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.