Украина намерена отсоединиться от электрической сети с Беларусью и Россией и стать частью европейской сети уже до конца 2023 года.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

«С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим «отрезаться» от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными», — заявил украинский политик.

По словам Кулебы, такой шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом, в том числе и Литвы.

А Ландсбергис, в свою очередь, выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Как мы уже рассказывали ранее, тариф на электроэнергию уже в апреле могут повысить. В Кабинете министров разрабатывают несколько вариантов пересмотра тарифов.

В то же время, после отмены льготного тарифа на отопления электроэнергией, украинцы получат денежные компенсации — в среднем по 560 гривен.