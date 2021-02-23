Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе.

Такое заявление украинский дипломат сделал на заседании Генеральной ассамблеи ООН. По его мнению, они должны помочь Украине в восстановлении контроля над участком границы в зоне конфликта.

Так как, на сегодняшний день, ключевым элементом деэскалации на Донбассе является обеспечение безопасности.

«Пока 400-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается зыбкой и напряженной. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН», — резюмировал дипломат.

Как мы уже рассказывали ранее, миротворцев ООН могут ввести на Донбасс только после заключения мирного договора между Украиной и Россией.

Тем временем, Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН, предлагая в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.