В Доброполье Донецкой области 15-летняя школьница отравилась большим количеством таблеток.



Как сообщают в пресс-службе полиции Донетчины, подросток выпил их, чтобы не идти на учебу.

Женщина попыталась сама оказать дочери первую помощь, но потом вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу и передали в руки медиков. На данный момент ее состояние стабильно, жизни школьницы уже ничто не угрожает.

Полиция начала проверку всех версий произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 УК Украины с отметкой «попытка самоубийства».

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве задержан администратор одной из так называемых групп-смерти, которые склоняют детей и подростков к совершению суицида.

А также, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней.