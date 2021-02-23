С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров из-за роста количества больных COVID-19.
Так, запрет будет наложен на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.
Соответствующее заявление опубликовал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram.
«Запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них», — указано в сообщении.
Политик подчеркнул, что комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры Украины принять меры по корректировке графиков движения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспортов в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.
Ограничение должно быть подготовлено к 26 февраля.
Как мы уже рассказывали ранее, вакцина против COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, которая сегодня, 23 февраля прибыла в Украину, будет отправлена в пять регионов страны.
В то же время, Украина не сможет достичь коллективного иммунитета против COVID-19 на уровне 90%. Это связано с тем, что вакцина действует примерно восемь месяцев, а вакцинация украинцев будет длиться около двух лет.