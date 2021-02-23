В Украину 23 февраля прибывает первая партия вакцин от коронавируса, можно считать, что кампания по вакцинации вскоре официально стартует. Отметим, несмотря на то, что иммунизация добровольная, врачи рекомендуют прививаться даже тем, кто уже переболел. Прививки будут делать поэтапно разным группам населения.

Вакцинация от COVID-19 в Украине — что нужно знать

Первой в Украину доставили вакцину от AstraZeneca, но под названием CoviShield.

CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина CoviShield (от AstraZenecа) переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию. У AstraZeneca есть заводы в Китае и Индии. В Украину летит вакцина, которую по лицензии AstraZeneca изготавливают на индийском заводе под названием CoviShield.

В первой партии 500 тысяч доз. В течение суток препарат получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев. Остальные регионы — на следующий день, 24 февраля.Кого в Украине вакцинируют в первую очередь

Медицинских работников, которые работают с пациентами с COVID-19: персонал COVID-стационаров, работники лабораторий, мобильных бригад и экстренных бригад медицинской помощи.

Военнослужащих в зоне ООС, людей, которые находятся в спецучреждениях (домах престарелых, интернатах и т.д.) и персонал этих заведений.Этапы вакцинации в Украине

Первый этап Национального плана охватывает 367 тысяч человек с критическим риском инфицирования и тех, чья работа чрезвычайно важна в условиях пандемии.

Второй этап (3 млн человек) — работники системы здравоохранения, персонал и жильцы домов престарелых.

Третий этап (7 млн) — сотрудники госструктур безопасности, ГСЧС, Нацполиции, ВСУ.

Четвертый этап (11 млн) — лица с повышенным риском инфицирования, работники сферы образования, лица с оккупированных территорий, работники СИЗО и тюрем, те кто отбывает наказание.

Пятый этап (13 млн) — вакцинация остального взрослого населения 18-59 лет.Какой вакциной будут вакцинировать украинцев

Пока что есть только CoviShield, но в начале марта ожидается партия Pfizer (117 тысяч доз).

Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается поставка от 8 до 16 млн доз вакцин нескольких разработчиков. Ранее сообщалось о поставках Pfizer 117 тысяч доз и AstraZeneca — от 2,2 до 3,7 млн доз. Кроме того, по контракту Минздрава с Serum Institute поступит 15 млн доз вакцины Novavax и AstraZeneca. Также заключен контракт с китайской компанией Sinovac на 1,9 млн доз.

Если речь идет о препаратах, которые закупили за средства из государственного бюджета, у украинцев не будет возможности выбрать вакцину. Только после появления COVID-вакцин на коммерческом рынке люди смогут выбирать, каким препаратом сделать укол.

Где можно сделать прививку от коронавируса в Украине

Прививки будут делать мобильные медицинские бригады на первом этапе вакцинации медиков и военных. Они будут работать в выездном режиме в специально оборудованных местах. В дальнейшем откроются стационарные пункты прививок при амбулаториях и ЦПМС. После прохождения полного курса (2 дозы с интервалом 21-28 дней) данные о прививке будут вносить в единый реестр вакцинированных.Вакцина от коронавируса не дает 100% гарантий того, что вы не заболеете, но болезнь будет протекать в легкой форме

Международные эксперты не раз заявляли, что после введения COVID-вакцины возможны случаи, когда человек может заболеть, но болезнь пройдет в легкой форме без осложнений.

Нужно ли делать прививку, есть уже переболел COVID-19

Минздрав рекомендовал отложить иммунизацию для этой категории населения на 6 месяцев с момента выздоровления (на какой-то период такие пациенты ограждены от повторного заражения). Но по желанию человека, прививку можно будет сделать раньше при наличии достаточного количества доз вакцины для приоритетной группы, к которой он относится.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса

Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса в Украине стартует 1 марта. Записаться можно будет одним из трех способов: через специально созданный сайт онлайн, у семейного врача, или по телефону, позвонив на Всеукраинскую горячую линию по противодействию COVID-19 по телефону 0800602019.

Лицам, которые попадают в группу риска и должны быть провакцинированы первыми, после записи должны сообщить возможную дату и время проведения прививки. Те же, кто по профессиональным признакам или возрасту в группы риска не попадает, окажутся в листе ожидания. Возможную дату проведения прививки им сообщат дополнительно.COVID-паспорта

Свидетельство о вакцинации не будет обязательным до тех пор, пока в Украине будет ограничен доступ к вакцинам.