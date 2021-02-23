Погода в Украине 24 февраля ожидается переменно облачной с перепадами температуры от +11 в западных областях до 19 градусов мороза на Востоке.

Местами в северных и центральных регионах небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На правобережье страны местами туман, а на дорогах — гололедица, свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Самая высокая температура 24 февраля будет в западных областях, ночью прогнозируют 1-4 градуса мороза, а днем — плюсовую температуру от +2 до +11.

На севере Украины ожидаются осадки, ночью -4-14 градусов, днем потеплеет до -1-7 градусов, в Киеве от 0 до +2.

В центральных регионах ожидаются местами осадки, температура воздуха ночью -5-11 градусов, в дневные часы — от 0 до -5.

На Юге — ночью от 0 до -6 градусов, днем от -3 до +1. На Запорожье ночью до -11.

Холоднее всего буде на востоке Украины, где ночью столбики термометров опустятся до -13-19 градусов. Днем там потеплеет 5-8 градусов мороза.

Как мы уже рассказывали ранее, погоду в Украине летом 2021 года будут диктовать климатические явления, которые происходят в тропических широтах южной части Тихого океана. В этом году они будут вызывать мощные циклоны с обильными осадками, бурями и грозами.

А также, погода в Украине в ближайшие две недели не спешит радикально меняться — уже в скором времени ожидается несколько волн похолодания, а также снегопады.